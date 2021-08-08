أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل 1443هـ.
وتضمنت الهيكلة الجديدة تكليف 4 مساعدين للرئيس، وعدد من المستشارين والوكلاء بالرئاسة، وعدد من الوكلاء المساعدين:
-تكليف الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود مساعدًا للرئيس للشؤون النسائية ومستشاراً للرئيس العام
-تكليف الدكتورة العنود بنت خالد العبود مساعدًا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية.
-تكليف الدكتور سعد بن محمد المحيميد مساعدًا للرئيس العام ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين.
– تكليف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعداً للرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.
وقال الدكتور السديس في اللقاء الإعلامي الذي عقده (عن بعد)، إن 95% من موظفي الرئاسة شباب من كافة التخصصات والمرأة لها قصة نجاح مميزة.
وفق “أخبار 24”.