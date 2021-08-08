أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل 1443هـ.

وتضمنت الهيكلة الجديدة تكليف 4 مساعدين للرئيس، وعدد من المستشارين والوكلاء بالرئاسة، وعدد من الوكلاء المساعدين:

-تكليف الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود مساعدًا للرئيس للشؤون النسائية ومستشاراً للرئيس العام

-تكليف الدكتورة العنود بنت خالد العبود مساعدًا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية.

-تكليف الدكتور سعد بن محمد المحيميد مساعدًا للرئيس العام ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين.

– تكليف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعداً للرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.

وقال الدكتور السديس في اللقاء الإعلامي الذي عقده (عن بعد)، إن 95% من موظفي الرئاسة شباب من كافة التخصصات والمرأة لها قصة نجاح مميزة.

الهيكلة الجديدة لرئاسة الحرمين

الهيكلة الجديدة لرئاسة الحرمين

الهيكلة الجديدة لرئاسة الحرمين

الهيكلة الجديدة لرئاسة الحرمين

الهيكلة الجديدة لرئاسة الحرمين

وفق “أخبار 24”.