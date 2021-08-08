أجهش اللاعب الأرجنتيني وأسطورة فريق برشلونة بالبكاء، وذلك خلال مؤتمره الوداعي بعد تأكد رحيله عن الفريق الإسباني.
ولم يتمالك ميسي نفسه خلال دخوله قاعة المؤتمر الصحفي، حيث انهمر في البكاء أمام حضور كبير مكون من عائلته وزملائه اللاعبين ومسؤولي النادي، فضلا عن حشد كبير.
وقال ميسي في كلمة له في ظهوره الأخير بـملعب “الكامب نو” معقل الفريق، إنه كان مقتنعا بمواصلة اللعب في بيته برشلونة، لكنه سيرحل بعد 20 عاما، واصفا تلك السنوات التي أمضاها بـ”الرائعة”.
وأضاف: “سأرحل وأشكر دائما حب الناس، كنت أتمنى أن أودع الفريق بشكل مختلف، لم أتخيل أبدا هذه اللحظة، كنت أحلم بالوداع على أرضية الملعب”.
واجتاحت القاعة موجة من التصفيق الحار استمرت لأكثر من دقيقة، انهار خلالها ميسي بالبكاء مرة أخرى.
وبشأن انتقاله لـ”باريس سان جرمان” الفرنسي، أكد اللاعب الأرجنتيني أنه بالفعل قد يكون وجهة قادمة، لكن الأمر لم يحسم بعد، مشيرا إلى أنه تلقى بالفعل اتصالات من أندية عديدة.
وفق “أخبار 24”.