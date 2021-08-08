أطلقت الشركة الوطنية للإسكان NHC))، اليوم (الأحد)، مشروع “أصالة الجوان” في ضاحية الجوّان بالرياض.
ويوفر “أصالة الجوان” 600 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع “فيلا” و”تاون هاوس” بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر.
ويمكن للأسر السعودية الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق “سكني” على الرابط.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن الشركة ملتزمة بدورها الريادي كذراع استثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التطوير العقاري وقطاع الإسكان، وتنفيذ وإطلاق العديد من المشروعات على مستوى المملكة.
وأشار البطي إلى أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 183 ألف متر مربع، ويأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن ضاحية “الجوان” الكبرى والممتدة على موقع استراتيجي غرب مطار الملك خالد الدولي عند تقاطعات لطرق محورية ورئيسة يسهل الانتقال منها وإليها.
ولفت إلى أن المشروع يتميز بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأسعار مناسبة وبأقساط شهرية مُيسرة.
وتشهد منطقة الرياض تنفيذ 25 مشروعاً سكنياً توفّر أكثر من 31 ألف وحدة سكنية متنوعة، منها 13 مشروعاً تحت التنفيذ ضمن ضاحية الجوان التي تُعد أكبر الضواحي السكنية وتقع في شمال مدينة الرياض على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 30 مليون متر مربع، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.
وفق “أخبار 24”.