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أخبار محلية > “شؤون الحرمين”: اكتمال الإجراءات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج
08/08/2021   4:04 م

“شؤون الحرمين”: اكتمال الإجراءات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال الاستعدادات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بدءاً من غرة محرم 1443 هـ.

وهيأت الرئاسة كل المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي، وتوفير كافة المعايير الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد أنه جرى الاستعداد المبكر من خلال تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين. وفق “أخبار 24”.

وأكد استعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام لمتابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، لافتا إلى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية للمعايير الصحية العالمية ومراعية لتطلعات القيادة لخدمة المعتمرين.

“شؤون الحرمين”: اكتمال الإجراءات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج

أخبار محلية
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