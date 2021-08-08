أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، للمستهلكين إمكانية الوصول المباشر لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة ومنتجات التجميل الممنوع بيعها أو المحذّر منها في محال العطارة بمختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضحت “الهيئة” أنها أتاحت ذلك عبر ملصقات إرشادية توعوية وُزعت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان داخل محال العطارة في مختلف مناطق المملكة، مبينة أن هذه الملصقات تحتوي على رمز استجابة سريع “QR Code”.
وأبانت أن رمز الاستجابة السريع يمكّن المستهلك من خلال مسح الرمز بواسطة كاميرا الهواتف الذكية الوصول مباشرة لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة، ومنتجات التجميل الممنوع بيعها أو المحذّر منها في موقع الهيئة الإلكتروني.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي بهدف الحد من تداول وشراء مثل تلك المنتجات، ورفع مستوى الوعي عن الأضرار الناتجة عند استخدامها، كما تأتي استمرارًا لجهود الهيئة في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يخص سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل.
وفق “أخبار 24”.