ما حدث لنادينا درس قاس.. ماجد النفيعي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ماجد النفيعي، رسالة إلى جماهير ناديه، وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “النفيعي” عبر حسابه على “تويتر”: “جمهور الأهلي الحبيب.. لايخفى عليكم أننا نمر بمرحلة مفصلية في تاريخ نادينا العظيم، مرحلة تحتاج تكاتف الجميع لبناء شخصية وأسلوب خاص بالنادي الأهلي الذي كان سباقاً لذلك.. والآن، ولله الحمدَ بدأت هذه البشائر مع عودة المحبين ورجال الأهلي”.
وتابع: “تعلمون أن عدم الاستقرار في أي منظومة كرة قدم يعني عدم وجود مساحة للتطور والنضوج كفريق مما يجعلها تدور غالبا في دائرة مفرغة، وهو ماحدث للأسف لنادينا الحبيب وقد كان درساً نستطيع الاستفادة منه جميعاً رغم قساوته”.
وأوضح: “التركيز على التفاصيل ومناقشتها بشكل مستفيض يجعل الاختلاف في وجهات النظر الذي كان ولازال جزءًا لايتجزأ من طبيعة كرة القدم وحلاوتها يتحول إلى خلاف يؤثر بشكل سلبي على المنظومة ككل قبل نضوجها وبناء أساسها القوي الذي نطمح إليه أنا وفريق عملي”.
وأضاف: “الوقت الكافي والهدوء في ردة الفعل سواء الإيجابية منها أو السلبية بعدم المبالغة في الفرح وعدم نسف كل شيء حال الخسارة واجب علينا جميعًا لمنح المُنْضمين الجدد فرصة التأقلم وتقديم الأفضل لديهم ومساعدة من تأثر سلبياً في مرحلة عدم الاستقرار لاستعادة ثقته وتجديد طموحه””
وواصل “النفيعي”: “متطلبات الكفاءة المالية والمديونيات الثقيلة وعقود اللاعبين القديمة ومتأخرات رواتبهم ومقدماتهم وبعض الشروط الصعبة لإنهاء عقود بعض المحترفين لا زالت تمثل عائق عن إتمام خطة التصحيح بوقت واحد أو فترة تسجيلية واحدة ولازلنا نحاول”.
وأكد: “لا يخطر في بال أي مشجع او مُحب أهلاوي إننا سوف نتوقف عن خطتنا لعودة الأهلي ووقوفه على منصات التتويج ولكن نحتاج للوقت الكافي.. الإصلاح يحتاج لوقت كافي ويحتاج الدعم الجماهيري التحفيزي وليس المُحبط”. وفق “أخبار 24”.
واختتم رئيس الأهلي: “نهدف كأعضاء مجلس إدارة وكل العاملين بالنادي إلى وضع أساس قوي للنادي إدارياً ومالياً ورياضياً وكل مانحتاجه جميعاً هو الوقت والذي أثق في كرم جمهورنا وتفهمه، على الأقل في العام الأول من فترتنا النظامية.. والقادم أجمل بإذن الله”.
1️⃣ جمهور الاهلي الحبيب
لايخفى عليكم أننا نمر بمرحلة مفصلية في تاريخ نادينا العظيم، مرحلة تحتاج تكاتف الجميع لبناء شخصية وأسلوب خاص بالنادي الأهلي الذي كان سباقاً لذلك. والآن، ولله الحمدَ بدأت هذه البشائر مع عودة المحبين ورجال الأهلي-
— ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) August 8, 2021