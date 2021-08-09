بالفيديو والصور.. رسميًا.. “التعاون” يعلن التعاقد مع حسن العمري

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون، إنهاء إجراءات تعاقده رسميًّا مع اللاعب حسن العمري؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه للموسم الرياضي الجديد.
وقال “التعاون”، إن مجلس إدارته نجح في ضم حسن العمري، قادما من صفوف القادسية، ليمثل الفريق الأصفر بعقد يمتد لمدة 3 مواسم مع أفضلية التمديد لموسم إضافي.
ونشر حساب التعاون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو وصورا لحسن العمري، وعلق عليها: “كل تأخيرة فيها حسن”. وفق “أخبار 24”.
وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لنظيرتها بنادي القادسية، ولوكيل أعمال اللاعبين جراح الظفيري، على تعاملهم الاحترافي في صفقة اللاعب.
Welcome Hassan #حسن_العمري_تعاوني 🐺 pic.twitter.com/2E8P77wfLZ
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 8, 2021
كل تـأخـيـرة فيها “حـسـن” ✔️ pic.twitter.com/QA0QN3D0Iw
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 8, 2021