مع قرب عودة الدراسة حضوريا.. استشاري يقدم 6 نصائح للطلبة لقضاء عام دراسي آمن

أوصى استشاري طب الأطفال والغدد الصماء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور عبدالمعين عيد الآغا، بـ6 إرشادات للطلبة قبيل بدء وأثناء العام الدراسي.
وأكد الآغا ، على أهمية إعادة ترتيب مواعيد النوم من الآن، حتى يحصل الجسم على كفايته من ساعات النوم، تجنبًا لحدوث أي اختلال في عمل الهرمونات بما في ذلك هرمون ”الميلاتونين” الذي يعمل على ضبط الإيقاع اليومي للأفراد.
وأشار إلى ضرورة الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية، لانعكاساتها المؤثرة على صحة الجسم، إذ أوصت جمعية الأطفال الأمريكية أولياء الأمور والأسر بتحديد عدد ساعات التعرض لوسائل التكنولوجيا للأطفال كل يوم، وبما لا يزيد على ساعتين للأطفال ما بين 5-18 عاما.
وينصح أولياء الأمور بالتعاون مع أبنائهم في إدارة الوقت بطريقة صحيحة، إذ إن معظم الأطفال اليافعين والمراهقين لا يحسنون إدارة أوقاتهم.
وشدد على أهمية تخصيص ساعة يومياً لممارسة أي نشاط رياضي، للمحافظة على الوزن، والوقاية من السمنة ومضاعفاتها، والسكري “النوع الثاني”.
ولفت وفقًا لـ”عكاظ”، إلى أهمية تناول وجبة الإفطار، والتركيز على الأغذية الصحية مثل الحليب والبيض والفواكه كالموز أو التفاح.
ودعا إلى تجنب السلوكيات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، إذ تلعب عادات أكل الطفل وكذلك نوعية الأغذية التي يتناولها دوراً في حدوث البدانة المفرطة.