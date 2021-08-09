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أخبار محلية > مع قرب عودة الدراسة حضوريا.. استشاري يقدم 6 نصائح للطلبة لقضاء عام دراسي آمن
09/08/2021   1:57 م

مع قرب عودة الدراسة حضوريا.. استشاري يقدم 6 نصائح للطلبة لقضاء عام دراسي آمن

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أوصى استشاري طب الأطفال والغدد الصماء بجامعة الملك ‏عبدالعزيز بجدة، الدكتور عبدالمعين عيد الآغا، بـ6 إرشادات ‏للطلبة قبيل بدء وأثناء العام الدراسي.‏

وأكد الآغا ، على أهمية إعادة ترتيب مواعيد النوم من ‏الآن، حتى يحصل الجسم على كفايته من ساعات النوم، تجنبًا ‏لحدوث أي اختلال في عمل الهرمونات بما في ذلك هرمون ‏‏”الميلاتونين” الذي يعمل على ضبط الإيقاع اليومي للأفراد‎.‎

وأشار إلى ضرورة الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية، ‏لانعكاساتها المؤثرة على صحة الجسم، إذ أوصت جمعية ‏الأطفال الأمريكية أولياء الأمور والأسر بتحديد عدد ساعات ‏التعرض لوسائل التكنولوجيا للأطفال كل يوم، وبما لا يزيد على ‏ساعتين للأطفال ما بين 5-18 عاما.‏

وينصح أولياء الأمور بالتعاون مع أبنائهم في إدارة الوقت بطريقة ‏صحيحة، إذ إن معظم الأطفال اليافعين والمراهقين لا يحسنون ‏إدارة أوقاتهم.‏

وشدد على أهمية تخصيص ساعة يومياً لممارسة أي نشاط ‏رياضي، للمحافظة على الوزن، والوقاية من السمنة ومضاعفاتها، ‏والسكري “النوع الثاني”.

ولفت وفقًا لـ”عكاظ”، إلى أهمية تناول وجبة الإفطار، ‏والتركيز على الأغذية الصحية مثل الحليب والبيض والفواكه كالموز أو التفاح‎.‎

ودعا إلى تجنب السلوكيات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة ‏الوزن، إذ تلعب عادات أكل الطفل وكذلك نوعية الأغذية التي ‏يتناولها دوراً في حدوث البدانة المفرطة.‏

مع قرب عودة الدراسة حضوريا.. استشاري يقدم 6 نصائح للطلبة لقضاء عام دراسي آمن

أخبار محلية
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