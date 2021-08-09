حقق نمواً قدره 1.5%.. “الإحصاء”: الاقتصاد السعودي يتعافى من جائحة “كورونا” في الربع الثاني من 2021

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الإثنين)، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2021م، مبينة أن الاقتصاد السعودي تعافى من جائحة “كورونا” في الربع الثاني من العام.
وأوضحت الهيئة أنه وفقًا لهذه التقديرات السريعة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الثاني من عام 2021م نموًّا إيجابيًّا للمرة الأولى منذ بدء جائحة “كورونا” بنسبة قدرها 1.5%، وذلك مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق من عام 2020م.
وأشارت إلى أن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية في نفس الفترة بنسبة 10.1% بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7%. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه مقارنةً بما كان عليه الوضع في الربع الأول من عام 2021م، فقد حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية نموًّا إيجابيًّا بلغت نسبته 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2021م، في حين حقَّق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية نموًّا إيجابيًّا بلغت نسبته 1.3% خلال نفس الربع.