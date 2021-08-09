دراسة: هذا النوع من البيض غني بالفيتامين المقوي للعظام والمناعة والمزاج الجيد

حددت دراسة أفضل أنواع البيض الذي يحتوي على كميات كبيرة من “فيتامين د” المفيد للجسم وهو البيض الذي يأتي من الدجاج الحر غير المدجن.
ويُطلق على هذا النوع من البيض في بعض المناطق اسم “البيض البلدي”، أي الذي يأتي من الدجاج الذي يخرج في الهواء الطلق ويتجول في الحقول.
ولفتت الدراسة، وفقا لمجلة “!Eat This, Not That” الأمريكية المتخصصة بأخبار الصحة والغذاء، إلى أن البيض البلدي يتميز باحتوائه على نسبة “فيتامين د 3” أعلى بحوالي من 3 إلى 6 أضعاف من البيض الذي ينتجه الدجاج في المداجن.
كما اكتشفت دراسة سابقة أن “البيض البلدي” المبيع في الأسواق، لا يحتوي على نسب مرتفعة من “فيتامين د 3″، وذلك لأن المزارع التي تنتجه توفر لدجاجها ظرف حياة مشابها تقريبا لظروف تربية الدجاج المدجن. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن “فيتامين د 3” يقوي العظام والمناعة والمزاج الجيد، ويطلق عليه المتخصصون في الأمراض الجلدية والغدد الصماء “فيتامين أشعة الشمس”.