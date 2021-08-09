شاهد.. لحظة وصول البطل طارق حامدي برفقة وزير الرياضة إلى مطار جدة والاحتفاء به

وصل لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه طارق حامدي، إلى مطار جدة اليوم (الإثنين)، برفقة وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك بعد حصوله على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
وجرى استقبال حامدي في صالة مطار جدة بالورود والهدايا وسط احتفالية كبيرة، نظيراً لما حققه من إنجاز في الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.
وكان حامدي قد حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، بعد خسارته في المباراة النهائية إثر قرار تحكيمي أمام الإيراني ساجد جانجزاده، حيث تقدم بنتيجة 4-1 في النقاط، قبل أن يقرر الحكم فوز منافسه بسبب خطأ فني.
فيديو | لحظة وصول البطل الأولمبي #طارق_حامدي برفقة وزير الرياضة إلى جدة #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/6LYH3XGExk
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 9, 2021
فيديو | احتفالية كبيرة لحظة وصول البطل الأولمبي #طارق_حامدي رفقة وزير الرياضة إلى جدة#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/fy2PWgGxvE
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 9, 2021
وفق “أخبار 24”.