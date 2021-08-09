“الإنذار المبكر” ينبه بأمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والباحة، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظات أبوعريش وأحد المسارحة وجازان وصامطة وصبيا بمنطقة جازان، ستشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.