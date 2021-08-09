نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالصور.. عودة حجازي وسعود عبدالحميد إلى تدريبات الاتحاد
09/08/2021   2:08 م

بالصور.. عودة حجازي وسعود عبدالحميد إلى تدريبات الاتحاد

+ = -
690

استأنف فريق الكرة بنادي الاتحاد، يوم الأحد، تحضيراته عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين يوم السبت، استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وتفتتح مواجهة الاتحاد أمام نظيره الفيحاء، يوم الأربعاء المقبل، في مدينة المجمعة الرياضية، منافسات الموسم الجديد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (2021-2022).

وشارك اللاعبان أحمد حجازي وسعود عبدالحميد، في التدريبات الجماعية بعد فراغهما من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، على جوانب بدنية ومهارية، وختمها المدرب بالتدريب بمناورة كروية.

تدريبات الاتحاد

تدريبات الاتحاد

تدريبات الاتحاد

تدريبات الاتحاد

تدريبات الاتحاد

تدريبات الاتحاد

تدريبات الاتحاد

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. عودة حجازي وسعود عبدالحميد إلى تدريبات الاتحاد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168103.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.