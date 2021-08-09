بالصور.. عودة حجازي وسعود عبدالحميد إلى تدريبات الاتحاد

استأنف فريق الكرة بنادي الاتحاد، يوم الأحد، تحضيراته عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين يوم السبت، استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.
وتفتتح مواجهة الاتحاد أمام نظيره الفيحاء، يوم الأربعاء المقبل، في مدينة المجمعة الرياضية، منافسات الموسم الجديد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (2021-2022).
وشارك اللاعبان أحمد حجازي وسعود عبدالحميد، في التدريبات الجماعية بعد فراغهما من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
واشتملت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، على جوانب بدنية ومهارية، وختمها المدرب بالتدريب بمناورة كروية.
وفق “أخبار 24”.