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اخبار رياضية > بالفيديو والصور.. الهلال ينهي تجاربه للموسم الجديد بثلاثية ضد الفيصلي
09/08/2021   2:08 م

بالفيديو والصور.. الهلال ينهي تجاربه للموسم الجديد بثلاثية ضد الفيصلي

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فاز فريق الهلال على نظيره الفيصلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التجريبية الأخيرة، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وتقدم الهلال في الشوط الأول بهدفين سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والبيروفي أندري كاريلو، وبعدها سجل الفيصلي هدف تقليص الفارق.

وفي الشوط الثاني، أضاف البديل صالح الشهري الهدف الثالث للهلال، مستفيداً من تمريرة زميله موسى ماريغا، بينما تمكن الفيصلي من تقليص النتيجة بهدف ثاني لينتهي اللقاء الودي بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدفين للفيصلي.

وبدأ المدير الفني للهلال ليوناردو جارديم، بتشكيل مكون من “عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، عبدالله عطيف، أندري كاريلو، لوسيانو فييتو، موسى ماريغا، وبافيتيمبي غوميز”. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره الطائي في ملعب الملك فهد الدولي، في أولى مباريات الفريقين السبت المقبل، بينما يحل الفيصلي ضيفاً على الأهلي يوم الجمعة، ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد.

مباراة الهلال والفيصلي

مباراة الهلال والفيصلي

مباراة الهلال والفيصلي

فهد بن نافل في مباراة الهلال والفيصلي

مباراة الهلال والفيصلي

مباراة الهلال والفيصلي

مباراة الهلال والفيصلي

بالفيديو والصور.. الهلال ينهي تجاربه للموسم الجديد بثلاثية ضد الفيصلي

اخبار رياضية
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