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اخبار رياضية > الجدول التفاعلي لمباريات الدور الأول من دوري المحترفين
09/08/2021   2:08 م

الجدول التفاعلي لمباريات الدور الأول من دوري المحترفين

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أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجدول التفاعلي لمباريات الدور الأول من الموسم الرياضي الجديد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (2021-2022).

وكانت لجنة المسابقات أصدرت في 18 يوليو الماضي، جدول مباريات الدور الأول من مسابقة دوري المحترفين، للموسم الرياضي الجديد، والذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل.

ويفتتح الموسم الجديد من الدوري بمباراة الاتحاد والفيحاء يوم الأربعاء في مدينة المجمعة الرياضية، بينما سيلعب أبها مع الشباب، والرائد أمام الفتح، والحزم ضد التعاون يوم الخميس. وفق “أخبار 24”.

وسيلعب فريق النصر مع ضمك، والأهلي أمام الفيصلي، يوم الجمعة، بينما تختتم مباريات الجولة الأولى، بمواجهة الاتفاق مع الباطن، والهلال، حامل اللقب أمام الطائي يوم السبت 14 أغسطس.

للاطلاع على الجدول التفاعلي لمباريات الدور الأول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (اضغط هنا)

الجدول التفاعلي لمباريات الدور الأول من دوري المحترفين

اخبار رياضية
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