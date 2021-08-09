الأمير منصور بن مشعل يحافظ على عضوية الأهلي الذهبية 3 أعوام

أعلن نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الأحد، أن الأمير منصور بن مشعل، حافظ على العضوية الذهبية للنادي لمدة 3 أعوام مقبلة.
وقال الأهلي، في بيان رسمي اليوم، إن الأمير منصور بن مشعل، سدد رسوم العضوية الذهبية المقررة لمدة ثلاث سنوات مقبلة؛ ليواصل وجوده ضمن قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية.
وتمنت إدارة الأهلي أن يمثل وجود منصور بن مشعل، دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية، فضلا عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وكان الأمير منصور بن مشعل استقال من منصب المشرف العام لكرة القدم، في أغسطس 2020، بعد 14 شهراً قضاها في المنصب خلال رئاسة أحمد الصائغ للنادي الأهلي.