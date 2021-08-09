“المالية” توضح مصروفات القطاعات الحكومية خلال النصف الأول للعام 2021

أعلنت وزارة المالية، اليوم (الإثنين)، أن المصروفات الفعلية للقطاعات الحكومية خلال النصف الأول من 2021، بلغت 465 مليار ريال.
وأوضحت أن نسبة المنصرف للقطاعات الحكومية بلغت 47 % من إجمالي الميزانية المعتمدة، والتي تقدر بـ 990 مليار ريال.
وأشارت إلى أن المصروفات سجلت زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي 2020، حيث بلغت مصروفات النصف الأول من العام الماضي، 449.3 مليار ريال.
وصرف على قطاع التعليم 91.1 مليار ريال، بنسبة 49 % من إجمالي الميزانية المعتمدة، بينما صرف على القطاع العسكري 93.9 مليار ريال، بنسبة 54 % من إجمالي الميزانية المعتمدة، في حين صرف على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 91.8 مليار ريال، بنسبة 53 % من إجمالي الميزانية المعتمدة.
وتنوعت القطاعات بين الإدارة العامة، والعسكري، والأمن والمناطق الإدارية، والخدمات البلدية، والتعليم، والصحة والتنمية الاجتماعية، والمواد الاقتصادية، والتجهيزات الأساسية والنقل، والبنود العامة.
وفق “أخبار 24”.