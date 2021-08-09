بدء تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه ومهلة جديدة لتصحيح الأوضاع

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، بدء تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة.
وأوضحت أنه اعتبارًا من غرة المحرم 1443 هـ، يبدأ العمل بالشروط والضوابط الخاصة باستيراد الخضراوات والفواكه الطازجة، مشيرة إلى أنه سوف تُترك مهلة 90 يومًا للتصحيح من هذا التاريخ، بناءً على طلب بعض الشركات والمؤسسات المستوردة.
وأشارت إلى أنه سيتم السماح بدخول الشحنات التي لا تحمل أذونات استيراد إلكترونية خلال تلك الفترة، مطالبة بالمبادرة بتصحيح الأوضاع وسرعة التقدم للحصول على تراخيص استيراد تتيح الحصول على أذونات الاستيراد قبل انتهاء المهلة.
وفق “أخبار 24”.