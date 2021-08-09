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أخبار محلية > شاهد.. رد فعل بعض الطلاب الفائزين بعد إخبارهم بحصولهم على لقب “راوي الدرعية”
10/08/2021   12:26 ص

شاهد.. رد فعل بعض الطلاب الفائزين بعد إخبارهم بحصولهم على لقب “راوي الدرعية”

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عرضت هيئة تطوير بوابة الدرعية، اليوم (الإثنين)، ردود أفعال بعض الفائزين، لحظة إخبارهم بحصولهم على لقب “راوي الدرعية”.

وتنوعت ردود أفعال الفائزين، حيث انتابت بعضهم مشاعر الفرح والسعادة الغامرة، في حين تفاجأ آخرون بشدة لحظة معرفتهم بحصولهم على اللقب، لتتحول مشاعرهم إلى فرحة عارمة.

وتستهدف مسابقة “راوي الدرعية” تطوير قدرات الطلاب والطالبات على إتقان الأساليب الخاصة بسرد القصص الوطنية والتراثية المرتبطة بتاريخ الدولة السعودية الأولى. وفق “أخبار 24”.

وحظيت المسابقة بمشاركة واسعة من قبل الطلاب والطالبات في المملكة، إذ يقدر عدد المسجلين بنحو ربع مليون طالب وطالبة، تأهل منهم 100 طالب وطالبة للمرحلة النهائية، حيث أسفرت لجنة التحكيم عن اختيارها لـ 12 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة وأعمارها، ومراحلها الدراسية.

شاهد.. رد فعل بعض الطلاب الفائزين بعد إخبارهم بحصولهم على لقب “راوي الدرعية”

أخبار محلية
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