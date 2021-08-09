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أخبار محلية > المنيع يوضح الحكم في اختلاط الربا بالمال الحلال
10/08/2021   12:26 ص

المنيع يوضح الحكم في اختلاط الربا بالمال الحلال

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رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، على سؤال بشأن كيفية تطهير المسلم ماله من الربا.

وقال خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، إنه في حال تاب هذا الشخص واستغفر الله عز وجل عن فعلته وتعهد بألا يكتسب مالًا غير حلال، فإن الله يعفو عنه، وذلك استنادًا لقوله: “فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف”.

وأوضح أن قول الله تعالى “فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون” معنية بحالة إذا كان الدين لا يزال عالقًا بذمة المدين، مؤكدًا أن في تلك الحالة يجب ألا يأخذ الدائن إلا رأس ماله فقط. وفق “أخبار 24”.

المنيع يوضح الحكم في اختلاط الربا بالمال الحلال

أخبار محلية
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