استعدادًا للعودة الحضورية.. “التعليم” تخصص أكثر من مليار ريال لصيانة ونظافة المدارس

كشفت وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، عن تخصيص أكثر من 1.1 مليار ريال لعقود الصيانة والنظافة السنوية في المدارس استعداداً للعودة الحضورية في بداية العام الدراسي الجديد.
وأوضحت أنه تم تنفيذ 132 عملية تأهيل بتكلفة أكثر من 207 ملايين ريال، و23 عملية ترميم بنحو 32 مليون ريال، بالإضافة إلى 33 عملية إضافية لتجهيز المباني بقيمة 36 مليون ريال.
وأشار وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة، عبد الرحمن الشايع، إلى أن جميع إدارات التعليم في مناطق المملكة ومحافظاتها تعمل على تأمين 78.6 ألف مكيف، مبينًا أن الوزارة دعمت مستودعات الإدارات بأكثر من 65 ألف مكيف، و3.6 ألف برادة مياه.
وأضاف أن الوزارة حرصت على تأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس بمبلغ 65 مليون ريال، لافتًا إلى أنه تم تأمين 25.3 مليون كمامة وتوزيعها على مستودعات الإدارات، وتأمين 535 ألف لتر من معقمات الأيدي، ومثلها من معقمات الأسطح. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه تم تأمين 1.3 مليون لتر من صابون اليدين، و940 ألف عبوة من مناديل الرول، بالإضافة إلى 55 ألف جهاز قياس للحرارة من اليد، وذلك ضمن توفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بتكلفة تزيد على 56 مليون ريال.