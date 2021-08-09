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أخبار محلية > لتسوية النزاعات خارج قاعات المحاكم.. “العدل” تطلق “مركز المصالحة النموذجي”
10/08/2021   12:26 ص

لتسوية النزاعات خارج قاعات المحاكم.. “العدل” تطلق “مركز المصالحة النموذجي”

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أعلنت وزارة العدل عن إطلاق مركز المصالحة النموذجي، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويتيح مركز المصالحة النموذجي للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم، وقبل اللجوء إلى القضاء عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، حيث يضم 512 مصلحًا ومصلحة.

ويهدف المركز إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وكذلك حفظ الود في العلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية، بالإضافة إلى نشر ثقافة الصلح ليكون الخيار الأفضل لتسوية النزاعات. وفق “أخبار 24”.

لتسوية النزاعات خارج قاعات المحاكم.. “العدل” تطلق “مركز المصالحة النموذجي”

أخبار محلية
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