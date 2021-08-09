لتسوية النزاعات خارج قاعات المحاكم.. “العدل” تطلق “مركز المصالحة النموذجي”

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق مركز المصالحة النموذجي، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويتيح مركز المصالحة النموذجي للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم، وقبل اللجوء إلى القضاء عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، حيث يضم 512 مصلحًا ومصلحة.
ويهدف المركز إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وكذلك حفظ الود في العلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية، بالإضافة إلى نشر ثقافة الصلح ليكون الخيار الأفضل لتسوية النزاعات. وفق “أخبار 24”.
#هنا_التحول
في مركز المصالحة النموذجي، أحد مبادرات #برنامج_التحول_الوطني بقيادة وزارة العدل @MojKsa نحو تحقيق أهداف #رؤية_السعودية_2030. pic.twitter.com/0eG04tl6IZ
— برنامج التحول الوطني (@NTP_2030) August 9, 2021