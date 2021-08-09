تاكسي التجميل.. سعودية تؤسس صالونًا نسائيًا متنقلًا بالرياض

تمكنت المواطنة شادن القحطاني، من إدارة صالون نسائي متنقل في أحياء الرياض، يعد هو الأول من نوعه في المملكة.
وأكدت خلال لقائها في برنامج “صباح السعودية” على قناة السعودية، أنها بدأت التفكير بالمشروع مع توسع نطاق عمل المرأة في مجالات مختلفة، مما جعل فكرة وجود صالون نسائي متنقل أمرًا مهمًا لخدمة السيدات اللاتي ليس لديهن متسع من الوقت، أو المشغولات بتربية الأبناء أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأرجعت القحطاني فكرة اختيارها للصالون النسائي ليكون أساس المشروع، إلى شغفها منذ الصغر بالموضة والجمال، وهو ما دفعها للحصول على دورات تعليمية متخصصة في هذا المجال داخل المملكة وخارجها، مشيرة إلى أنها استطاعت تحقيق شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعدد من المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها واجهت بعض الصعوبات التي تتعلق بنقص الخبرة، خاصة وأنها بدأت المشروع في سن الـ20 عامًا، كما واجهت بعض الصعوبات التشغيلية والتقنية في عملية التصميم.
#صباح_السعودية | أول صالون نسائي متنقل.. لصاحبته شادن القحطاني.
مراسلنا عبدالإله الدليم. pic.twitter.com/iFHoXOdzU9
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) August 9, 2021