ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على عدد من الأشخاص لتنفيذهم عملية بيع مجهولة المصدر بنشاط بيع الذهب.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 10 مواطنين و15 مقيمًا من الجنسية اليمنية و3 مقيمين من الجنسيات المصرية والباكستانية والبنجلاديشية، بالإضافة إلى نازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر.
وأكد أنهم نفذوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصدر في نشاط بيع الذهب، وضبط بحوزتهم ما يقارب 60 مليون ريال، و101 كيلوجرام من الذهب، تقدر قيمتها بـ21 مليون ريال، مشيرًا إلى أنهم عملوا على إيداعها في أحد البنوك المحلية تمهيدًا لتحويلها إلى خارج المملكة.
وذكر أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.