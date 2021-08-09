بالفيديو.. رئيس مجلس الغرف: التضخم في المواد الغذائية غير مبالغ فيه.. وأسعار العقارات انخفضت

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، أن التضخم في المواد الغذائية غير مبالغ فيه، كما أن أي نوع من الأصناف له العشرات من البدائل.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “في العلن” المذاع على قناة “السعودية”، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أمر طبيعي، ويحدث في كل بلدان العام، كما أن ارتفاع أسعارها ليس مبالغًا فيه، خاصة في ظل المنافسة المتنوعة بين الشركات وما تقدمه من أصناف متنوعة للنوع الواحد.
ونبه بأن قطاع العقارات يشهد حاليًا انخفاضا في أسعاره، كما يشهد خسائر، مستشهدًا على صحة ذلك بأن هناك أشخاصًا اشتروا عقارات وقاموا ببيعها بخسارة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن جميع المخططات حاليًا في المملكة مكتملة الخدمات، من كهرباء وإنارة، وسفلتة، ومياه، وصرف، وتشجير، مضيفا أنه لن يفرغ أي قطعة أرض دون توافر هذه الخدمات بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
#عجلان_العجلان_في_العلن: التضخم في المواد الغذائية غير مبالغ فيه، والصنف الواحد من أي نوع له خيارات متعددة.@ajlnalajlan@K_Alsuliman#قناة_السعودية pic.twitter.com/6aoFY7evnD
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 9, 2021
#عجلان_العجلان_في_العلن: العقار نزل ويترتب عليه خسائر.@ajlnalajlan@K_Alsuliman#قناة_السعودية pic.twitter.com/nocahOyzqA
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 9, 2021
#عجلان_العجلان_في_العلن: لن يفرغ أي قطعة أرض إلا إذا كانت مكتملة الخدمات.@ajlnalajlan@K_Alsuliman#قناة_السعودية pic.twitter.com/avCf8sKq5i
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 9, 2021