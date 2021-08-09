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أخبار محلية > ردًا على الفيديو المتداول.. “السعودية للكهرباء” تحذر من تعامل غير المختصين مع العدادات
10/08/2021   12:25 ص

ردًا على الفيديو المتداول.. “السعودية للكهرباء” تحذر من تعامل غير المختصين مع العدادات

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حذرت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الإثنين)، من تعامل غير المختصين مع عدادات الكهرباء، أو أي من مكونات الشبكة الكهربائية، مبينة أنه في حال الحاجة يتم التنسيق المباشر مع الشركة.

جاء ذلك ردًا على الفيديو المتداول لمواطن يقوم فيه بشرح طريقة إغلاق وفتح قواطع عدادات الكهرباء الجديدة، وذلك تزامنًا مع تغيير شركة الكهرباء لقواطع العدادات.

وأوضح المواطن في الفيديو الذي وثقه بنفسه أن الإغلاق يكون من خلال الضغط على المفتاح الأحمر بقوة بضغطة واحدة، حتى ينفصل التيار الكهربائي، لافتًا إلى أنه يمكن إعادة التيار الكهرباء من خلال مفتاح صغير ناحية الجهة اليمنى للعداد. وفق “أخبار 24”.

ردًا على الفيديو المتداول.. “السعودية للكهرباء” تحذر من تعامل غير المختصين مع العدادات

أخبار محلية
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