أسدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة، ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان.
وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة، عبد الحميد بن سعيد المالكي، أن فريقًا فنيًا مختصًا مكونًا من 33 شخصًا باشر تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1442هـ.
وأشار إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار 3 أمتار تقريباً في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.
وبيّن أن فريق العمل بالمجمع قام بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني.
وفق “أخبار 24”.