نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “البيئة”: مهلة شهر لملاك القوارب في مرافئ الصيد لمراجعة الجهات المختصة
10/08/2021   12:29 ص

“البيئة”: مهلة شهر لملاك القوارب في مرافئ الصيد لمراجعة الجهات المختصة

+ = -
599

أهابت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الإثنين)، بجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة مراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل.

وأوضحت أنها منحت جميع ملاك القوارب “الصيد أو النزهة”، الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة على الشواطئ مهلة لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ 29 / 12 / 1442 هـ، لمراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل، وذلك انطلاقًا من الحملة الوطنية “لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري”

وحذرت من أنه سيتم إزالة جميع القوارب المهملة بعد انتهاء المدة المحددة سواء كان صاحبها معروفًا أو لا، أو مملوكة لجهات رسمية، وذلك دون أدنى مسؤولية على الجهات ذات العلاقة.

"البيئة": مهلة شهر لملاك القوارب في مرافئ الصيد لمراجعة الجهات المختصة

وفق “أخبار 24”.

“البيئة”: مهلة شهر لملاك القوارب في مرافئ الصيد لمراجعة الجهات المختصة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168173.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.