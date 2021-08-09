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أخبار محلية > “الحج والعمرة” تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 12 – 18 سنة بشرط التحصين “جرعتين”
10/08/2021   12:29 ص

“الحج والعمرة” تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 12 – 18 سنة بشرط التحصين “جرعتين”

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أكدت وزارة الحج والعمرة على تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12 – 18 سنة، مع اشتراط تلقي التحصين “جرعتين”، وذلك مع انطلاق موسم العمرة ابتداءً من اليوم، حيث أُصدِرَ أكثرُ من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقَي “اعتمرنا وتوكلنا”، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وأضاف أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان. وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة” تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 12 – 18 سنة بشرط التحصين “جرعتين”

أخبار محلية
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