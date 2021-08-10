“حساب المواطن” يوضح تفاصيل دفعة شهر أغسطس

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم (الثلاثاء)، عن تفاصيل الدفعة الـ45 الخاصة بشهر أغسطس، والتي أودعها في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 10.5 مليون ريال، مبيناً أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين المكتملة طلباتهم منذ انطلاقته 100 مليار ريال منها أكثر من 833 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وأبان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر أغسطس، وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن متوسط دعم الأسرة الواحدة أكثر من 989 ريالا لكل أسرة مستفيدة، وبلغ متوسط دعم الفرد المستقل 394 ريالا على مدى السنوات الماضية، وقدم البرنامج أكثر من 23 مليون خدمة تشغيلية على جميع منصاته، فيما تخطت أرقام البيانات التبادلية مع شركاء البرنامج أكثر من 9 مليارات عملية.