“التعليم”: ارتفاع نسبة المحصنين من طلاب الجامعات إلى 87%.. وندعو لأخذ التطعيم قبل هذا الموعد

أعلنت وزارة التعليم، أمس (الإثنين)، ارتفاع نسبة الطلاب والطالبات المحصنين ضد فيروس كورونا في الجامعات إلى 87.30%، فيما وصلت نسبة التحصين بين الكادر الأكاديمي والموظفين إلى 88.17%.
وذكر المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن نسبة تحصين الكادر الأكاديمي والموظفين بجرعة واحدة بلغت 88.17، فيما بلغت نسبة المحصنين منهم بجرعتين 50%، في حين بلغت نسبة غير المحصنين من إجمالي الكادر الأكاديمي والإداري 11.83%.
وأضاف أن نسبة تحصين الطلبة بجرعة واحدة بلغت 87.30%، بينما بلغت نسبة الطلبة المحصنين بجرعتين نحو 41.49%، في حين بلغت نسبة غير المحصنين 12.69% من إجمالي الطلاب والطالبات، داعياً غير المحصنين إلى المبادرة بأخذ الجرعتين من اللقاح قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد في الـ29 من أغسطس الحالي، كونها شرطاً أساسياً في العودة الحضورية للطلاب والطالبات. وفق “أخبار 24”.