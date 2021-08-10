هل يتم خصم النقاط؟.. لجنة الانضباط الجديدة في أول اختبار بسبب أزمة الاتحاد

وضعت قضية حسم نقاط من فريق الاتحاد، بسبب التأخر في سداد مستحقات نادي الاتفاق والقادسية، لجنة الانضباط، برئاسة بندر الحميداني، في أول اختبار حقيقي، خلال الأيام المقبلة.
ونجحت إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، وفقا لـ”الرياضية”، في تسوية ملف الفيصلي، كما حولت الإدارة مبلغ مطالبات الاتفاق ظهر الإثنين، أي بعد نهاية المهلة بيومين وفق قرار لجنة الانضباط الصادر من قبل، في حين لم تدفع مستحقات القادسية.
وأكد مصدر مسؤول في القادسية، وفقا لـ”الرياضية”، أنهم لم يتسلموا مبلغ 11 مليونا تمثل الدفعة المتأخرة من انتقال المهاجم هارون كمارا للاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن إدارة “الحائلي” لم تعد التواصل معهم بعد رفض عرض سابق بجدولة مبلغ المستحقات على عدة دفعات، على أن تكون قيمة الدفعة الأولى 6 ملايين ريال، مؤكدا تمسكهم بالقيمة الكاملة.
وعاد رئيس لجنة الانضباط الجديد “الحميداني” إلى مراجعة أعمال زملائه السابقين في هذه القضية، بهدف التأكد من استكمال الإجراءات القانونية قبل إعلان حسم النقاط الثلاث رسميًا والخاصة بقضية الاتفاق وحده.
وكانت لجنة الانضباط المنتهي عملها قبل أسابيع قد أقرت في الثامن من الشهر الماضي، حسم 15 نقطة من الاتحاد إذا لم يسدد مستحقات لحسابات أندية الاتفاق والفيصلي والقادسية، خلال شهر من الإخطار الرسمي، ويمتد شهر يوليو الماضي إلى 31 يوما، ما يعني أن مهلة السداد الواجبة على نادي الاتحاد انتهت قبل يومين في السابع من شهر أغسطس الجاري.