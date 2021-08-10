السديس يصدر قراراً بتشكيل مجلس للشؤون الإدارية والتطويرية بالرئاسة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قراراً بتشكيل مجلس للشؤون الإدارية والتطويرية بالرئاسة.
ويهدف القرار إلى تفعيل المجالس وإبداء الرأي والمشورة، نظراً لأهمية الاستشارات والدراسات في تطوير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والارتقاء بها لتواكب رؤية 2030، واستثمار الطاقات والكفاءات المؤهلة علمياً وعملياً.
وجاء المجلس برئاسة وعضوية كلٍّ من:
الدكتور سعد بن محمد المحيميد “رئيساً للمجلس”
الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي “نائباً لرئيس المجلس”
الأستاذ محمد بن مصلح الجابري “عضواً”
الأستاذ عادل بن عبيد الأحمدي “عضواً”
المهندس محمد بن سليمان الوقداني “عضواً”
المهندس سلطان بن عاطي القرشي “عضواً”
المهندس بندر بن محمد الخزيم “عضواً”
الأستاذ نايف بن مشهور المطرفي “عضواً”
الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحميدي “عضواً”
المهندس ماهر بن منسي الزهراني “عضواً”
الأستاذ طلال بن صالح الثقفي “عضوا”
الأستاذ محمد بن حسن باتي “عضوا”
الأستاذ هاني بن حسني حيدر “عضوا”
المهندس أسامة بن منصور الحجيلي “عضوا”
المهندس أمجد بن عايض الحازمي “عضوا”
الأستاذ سمير بن سعد السويهري “عضوا” .
وفق “أخبار 24”.