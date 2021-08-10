نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > صدمة للجماهير الأهلاوية.. فشل صفقة انتقال “نداو” وعودته إلى تركيا
10/08/2021   1:17 م

صدمة للجماهير الأهلاوية.. فشل صفقة انتقال “نداو” وعودته إلى تركيا

+ = -
547

كشفت مصادر صحفية تركية، عن فشل صفقة انتقال اللاعب السنغالي ألاسان نداو، إلى نادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم وجود اللاعب في تدريبات الفريق اليوم.

وقالت المصادر، إنه تم إلغاء انتقال “نداو إلى الأهلي، وسيعود اللاعب غدًا إلى إسطنبول، والعودة لناديه السابق كاراجومروك.

وأوضح رئيس نادي كاراجومروك، وفقا للمصادر، أن الأهلي لم يلتزم بدفع 2.5 مليون يورو قيمة شراء عقد نداو، والنادي اتصل باللاعب لإعادته للفريق.

وكان الأهلي، أعلن في وقت سابق وصول محترفه السنغالي نداو، إلى المملكة، حيث شارك اليوم في تدريبات الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

فشل صفقة نداو

وفق “أخبار 24”.

صدمة للجماهير الأهلاوية.. فشل صفقة انتقال “نداو” وعودته إلى تركيا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168253.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.