صدمة للجماهير الأهلاوية.. فشل صفقة انتقال “نداو” وعودته إلى تركيا

كشفت مصادر صحفية تركية، عن فشل صفقة انتقال اللاعب السنغالي ألاسان نداو، إلى نادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم وجود اللاعب في تدريبات الفريق اليوم.
وقالت المصادر، إنه تم إلغاء انتقال “نداو إلى الأهلي، وسيعود اللاعب غدًا إلى إسطنبول، والعودة لناديه السابق كاراجومروك.
وأوضح رئيس نادي كاراجومروك، وفقا للمصادر، أن الأهلي لم يلتزم بدفع 2.5 مليون يورو قيمة شراء عقد نداو، والنادي اتصل باللاعب لإعادته للفريق.
وكان الأهلي، أعلن في وقت سابق وصول محترفه السنغالي نداو، إلى المملكة، حيث شارك اليوم في تدريبات الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).
وفق “أخبار 24”.