وسائل إعلام: محاولة أخيرة من برشلونة للإبقاء على ميسي

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني قد بدأ محاولاته الأخيرة في الإبقاء على قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل النادي، بعدما تم الإعلان عن رحيله رسمياً عن الفريق.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن النادي سيقدم عرضاً أخيراً لميسي من أجل البقاء في صفوف البارسا، وكلف المدير التنفيذي للنادي فيران ريفيتر بمهمة التواصل مع ميسي لتقديم العرض الأخير من النادي للاعب.
وكان ميسي وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام قد غادر منزله في برشلونة واتجه إلى جزيرة إيبيزا من أجل مقابلة مسؤولين من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأقرب إلى ضم اللاعب، لكنها كشفت أن رئيس برشلونة خوان لابورتا كان متواجداً كذلك هناك.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن ميسي لا زال يدرس العرض المقدم من النادي الباريسي ولن يغادر إلى فرنسا إلا بعد الموافقة عليه، في الوقت الذي بدأت جماهير الفريق الفرنسي بالاستعداد من أجل استقبال اللاعب الأرجنتيني. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن ليونيل ميسي قد خرج في مؤتمر صحفي أول أمس (الأحد) أعلن خلاله رحيله عن فريق برشلونة بعد نحو 15 عاماً قضاها داخل النادي، أوضح خلاله الأسباب التي منعته من الاستمرار مع الفريق.