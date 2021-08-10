الهلال يدعو لعقد جمعيته العمومية

دعت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إلى عقد جمعية عمومية عادية يوم الجمعة المقبل، عن طريق منصة إلكترونية سيتم تزويد أعضاء الجمعية بتفاصيلها.
وقال الهلال، في بيان نشره عبر موقعه على “تويتر”، إن جدول الأعمال وفق المادة (15) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية يأتي كالتالي، أولا إعلان انعقاد الجمعية العمومية.
ويأتي ثانيا اعتماد جدول الأعمال، وثالثا خطاب رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، ورابعا تقرير رئيس مجلس الإدارة عن الموسم (2020-2021).
كما يأتي خامسا عرض بيان الميزانية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2021/06/30، وسادسا، المصادقة على تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/06/30، وسابعا وأخيرا مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة.
وفق “أخبار 24”.