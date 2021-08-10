نقل نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا إلى المستشفى.. تعرف على تفاصيل حالته

تعرض نجم الأهلي السابق، مؤمن زكريا، لوعكة صحية مفاجئة مساء الإثنين، وتم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة.
ونشر الحساب الرسمي لمؤمن زكريا عبر “إنستقرام” صورًا له، وهو يرقد في المستشفى دون توضيح تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها.
وشاركت زوجته اللاعب الصور مع متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بعبارة “حبيبي سلامتك ربنا يقومك لينا بالسلامة”.
وكشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، عبر حسابه على “تويتر”، تفاصيل حالة اللاعب، قائلا: “مؤمن زكريا شعر بدوار مفاجئ أمس وسقط على الأرض في المنزل، زوجته نقلته فورا للمستشفى السعودي الألماني”.
وتابع أحمد شوبير: “تم إجراء أشعة على المخ، والحالة مستقرة، احتمال خروجه خلال ساعات إن شاء الله، بعد الاطمئنان على حالته.. ألف مليون سلامة يامؤمن وتمنياتنا جميعا بالشفاء العاجل”.
وخاض اللاعب المصري تجربة احترافية في الملاعب السعودية مع فريقي الأهلي وأحد، قبل أن يُجبر على اعتزال كرة القدم مبكراً بسبب مرضه، الذي يحتاج إلى متابعة صحية مستمرة.
وفق “أخبار 24”.