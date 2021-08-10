“الفيصل”: الأولمبية السعودية ستُطلق برنامجا يسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة

رفع وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما تحقق من إنجاز غاب عن رياضة المملكة منذ 9 أعوام، والمتمثل بحصول لاعب أخضر الكاراتيه على الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو.
وقال “الفيصل” عقب وصوله مع البعثة السعودية إلى جدة، بعد ختام المشاركة الأولمبية: “الفوز بالميداليات الأولمبية يتطلب استعداد وتحضير اللاعب نفسياً وبدنياً خلال فترة تتراوح بين 4-8 أعوام”.
وتابع وزير الرياضة: “اللجنة الأولمبية العربية السعودية وبفضل دعم القيادة الرشيدة، ستطلق خلال الفترة المقبلة برنامجا سيسهم، في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة”.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن الأرقام التي حققها عدد من الرياضيين السعوديين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 تُعد حافزاً لهم، عطفاً على استعداداتهم التي صاحبها بعض الصعوبات المرتبطة بتغيّر الروزنامة الرياضية نظير جائحة كورونا.
واختتمت المنتخبات السعودية مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الـ32 التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021م بمشاركة 205 دول من مختلف قارات العالم، بتحقيق ميدالية فضية واحدة.
ومثل المملكة في الدورة 33 لاعباً ولاعبة في 9 رياضات مختلفة، وهو العدد الأكبر من حيث عدد الألعاب في تاريخ مشاركاتها الأولمبية عبر ألعاب كرة القدم، وكرة الطاولة، والسباحة، والرماية، والتجديف، والجودو، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، والكاراتيه، حيث جاءت الميدالية الفضية عن طريق اللاعب طارق حامدي في مسابقة الكاراتيه لوزن 75 كجم.
وجاء تحقيق حامدي الميدالية الفضية بعد قرار فني من لجنة التحكيم في المباراة النهائية أمام الإيراني سجاد بعد أن كانت النتيجة تسير لصالح حامدي بأربع نقاط مقابل واحدة، إلى أن تدخل الفريق الطبي بعد سقوط الإيراني أمام ضربة حامدي الخاطفة، ليلغي الحكم التركي النتيجة ويعلن فوز حامدي بالفضية. وفق “أخبار 24”.
وكان حامدي قد وصل للنهائي، بعد تأهله كثاني مجموعته لنصف النهائي، بخسارته أمام الكرواتي بنتيجة (3-2) في أول مواجهاته، وفوزه على الأمريكي براين (4-1) والكندي دانيال (10-3) وتعادله أمام سجاد بنتيجة (0-0)، ليتغلب على المصنف السادس عالمياً، الياباني آراغا في دور نصف النهائي بنتيجة (2-0).
وبهذه الفضية التي حققها حامدي ارتفع رصيد المملكة من الميداليات الأولمبية لأربع ميداليات (2 فضية ومثلها برونزية)، حيث حقق الفضية العداء هادي صوعان والبرونزية عن طريق الفارس خالد العيد في سيدني 2000م، وبرونزية الفروسية “فرق” لقفز الحواجز في لندن 2012م.
يذكر أن باريس ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الثالثه والثلاثين العام 2024، ولوس أنجلوس العام 2028، وبريزبن الأسترالية لأولمبياد 2032.