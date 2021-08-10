جماهير النصر تتلقى خبرا سارا بشأن “حمدالله”

تلقت جماهير النصر، خبرا سارا، بشأن محترف فريق النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، وذلك قبل مواجهة فريق ضمك، في الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الإعلامي الرياضي، أحمد الجدي، عبر حسابه على “تويتر”، إن اللاعب المغربي تعافى من الألم في العضلة الضامة، وأصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق أمام ضمك يوم الجمعة، ولكن قرار مشاركته ستكون بيد المدرب.
وغاب محترف النصر، حمدالله، عن تشكيل فريقه لمواجهة الشعلة الودية، والتي أُقيمت أمس الأحد، وانتهت بخماسية نظيفة للنصر، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة مينيز إراحة اللاعب عن المباراة لعدم التسبب في إجهاد العضلة. وفق “أخبار 24”.