بالفيديو والصور.. “الحائلي” يدشن أطقم فريق الاتحاد للموسم الجديد

دشن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، والمدير العام لشركة “GREEN GOAL” الرياضية الوكيل الرسمي للعلامة الإيطالية في صناعة الملابس والمستلزمات الرياضية “ERREA” صالح الصالح؛ الطقم الجديد للفريق الأول لكرة القدم.
وأكد “الحائلي” أن اختيار “ERREA” لتكون شركة الملابس الرسمية لنادي الاتحاد جاء نظير حرص الشركة على الشراكة مع نادي الاتحاد لتقديم ما يليق بعميد الأندية السعودية وجماهيره العريضة.
وأوضح أن المفاوضات مع الشركة تضمنت إلى جانب توفير كافة مستلزمات فرق النادي المختلفة، تقديم أفضل خدمة ممكنة لجماهير النادي من خلال منافذ البيع التي سوف تقام ليس في جدة فقط، بالإضافة إلى الخيارات الإلكترونية الأخرى للحصول على المنتجات بكل يسر وسهولة.
من جانبه، کشف صالح الصالح بأن نادي الاتحاد بات أول ناد خارج قارة أوروبا يرتدي ملابس مضادة للبكتيريا والتعرق والماء، مصنوعة من مواد صديقة للبيئة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الشركة حريصة على أن تنال ما تقدمه من منتجات، رضا الجماهير عبر توفير كافة أنواع الملابس لكافة الفئات (رجال – نساء – وأطفال) وبمختلف المقاسات والتي سيتم طرحها في منافذ البيع التي سوف تكون انطلاقتها عبر متجر النادي الأسبوع المقبل.
🎥| تدشين أطقم الفريق الكروي الأول ⚫️🟡@ErreaKsa pic.twitter.com/2E33QJvheO
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 9, 2021