"التجارة": زيادة تسجيل رخص المهن الاستشارية بنسبة 27%.. والاستشارات الإدارية في الصدارة

كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع تسجيل رخص المهن الاستشارية بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأوضحت أن عدد الرخص المصدرة بلغ 407 رخص، مقارنة بـ320 رخصة مصدرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى أن طلبات المهن الاستشارية سجلت ارتفاعاً بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتصدرت الاستشارات الإدارية قائمة المهن الأعلى طلباً في النصف الأول بواقع 188 رخصة، تلتها الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) بواقع 59 رخصة، ثم خدمات ضريبة القيمة المضافة بواقع 35 رخصة.
يشار إلى أن وزارة التجارة تمنح رخصاً للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات إلكترونياً، من خلال تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وفي حال اكتمال الشروط يتم إرسال الترخيص عبر البريد الإلكتروني للمستفيد.
وفق “أخبار 24”.