“الأمن العام” يكشف جهود دورياته الأمنية في القبض على جناة في مكة المكرمة والرياض والخرج الأسبوع الماضي

كشفت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، عن جهود دورياتها الأمنية في القبض على الجناة بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت أنه تم القبض على 29 شخصاً في مكة المكرمة، منهم 10 مواطنين و15 مقيماً من الجنسيات اليمنية والمصرية والباكستانية والبنجلادشية ونازح.
وأضافت أن المخالفين ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب، حيث ضُبط بحوزتهم ما يقارب 60 مليون ريال و101 كجم من الذهب تُقدّر قيمتها بـ 21 مليون ريال.
كما تم القبض على 8 أشخاص، 3 مواطنين و3 مقيمين مصريين ومقيم هندي وآخر باكستاني في الرياض، وذلك لارتكابهم 100 عملية نصب واحتيال عبر منصات إلكترونية تنتحل صفة هيئات حكومية.
وتدار تلك المنصات الإلكترونية من خارج المملكة، وتعمل على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول، حيث تورّط المخالفون في تأمين 1300 شريحة اتصال بأسماء وهمية تمتلك حسابات بنكية يتم فيها إيداع المبالغ التي استولوا عليها من ضحـاياهم.
وجرى القبض على 3 مواطنين بالخرج، بعد ظهورهم في مقطع فيديو أثناء تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام، واعتدى عليها بالضرب ثم هرب من الموقع، كما تم القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة. وفق “أخبار 24”.
كما تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية الفلسطينية بمكة المكرمة، لتورطهم في سرقة تجهيزات كهربائية لمرافق عامة قُدّرت قيمتها بـ 200 ألف ريال، إلى جانب القبض على مواطن تورّط في السلب والسرقة باستخدام سـلاح أبيض.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/tYdNclUFAC
— الأمن العام (@security_gov) August 10, 2021