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أخبار محلية > تعرّف على المواصفات غير المسبوقة لكاميرا هواتف آيفون الجديدة
11/08/2021   12:11 ص

تعرّف على المواصفات غير المسبوقة لكاميرا هواتف آيفون الجديدة

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تستعد شركة آبل الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، لإطلاق تشكيلة جديدة من هواتف آيفون بميزات جديدة غير مسبوقة، تتعلق بالكاميرا وتسجيل المقاطع المصورة.

وأوضح مختصون، وفقاً لموقع “بلومبيرغ”، أن الميزات الجديدة ستتضمّن خيار الفيديو بميزة الوضع الرأسي في الهاتف، ونظاما لتحسين مظهر وألوان الصور، وميزة ProRes التي تمكّن الكاميرا من تسجيل الفيديو بتنسيق عالي الجودة.

وستحتفظ الشركة بإضافة ProRAW التي تتيح تنسيق ملف صور ثابت عالي الجودة، حيث تمكّن المستخدمين من التحكم في مظهر الألوان والتفاصيل بالصور، إلى جانب نمط لإظهار الألوان مع اختلاف درجة الحرارة والحفاظ على اللون الأبيض محايداً. وفق “أخبار 24”.

كما تحتفظ آبل هذا العام بنفس الأحجام العادية؛ 5.4 بوصة و6.1 بوصة، وأبعاد شاشة Pro 6.1 بوصة و6.7 بوصة، مع شريحة A15 أسرع وأصغر، وتقنية شاشة تتيح معدل تحديث أكثر سلاسة وسرعة.

تعرّف على المواصفات غير المسبوقة لكاميرا هواتف آيفون الجديدة

أخبار محلية
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