أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن التقويم الهجري يعتمد على دورة القمر حول الأرض، وتُسمى الدورة الواحدة شهراً، ومدته 29 أو 30 يومًا، مبينًا أن الشهور معروفة عند العرب قبل الإسلام بعدة قرون.
وبيّن أن هذه السنة “1443” كبيسة لأنها تحتوي على 355 يومًا، فقد بدأت في الإثنين 1 من المحرم الموافق 9 أغسطس 2021م، وتنتهي في الجمعة 30 من ذي الحجة الموافق 29 يوليو 2022م، لافتًا إلى أنها تحتوي على 50 أسبوعًا و5 أيام، وتضم 7 أشهر 30 يومًا و5 أشهر 29 يومًا.
التقويم الهجري :
بدأ كمعيار لعداد السنين
أما الشهور فهي موجودة عند العرب قبل الإسلام بعدة قرون
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 10, 2021
وفق “أخبار 24”.