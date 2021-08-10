أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن التقويم الهجري يعتمد على دورة القمر حول الأرض، وتُسمى الدورة الواحدة شهراً، ومدته 29 أو 30 يومًا، مبينًا أن الشهور معروفة عند العرب قبل الإسلام بعدة قرون.

وبيّن أن هذه السنة “1443” كبيسة لأنها تحتوي على 355 يومًا، فقد بدأت في الإثنين 1 من المحرم الموافق 9 أغسطس 2021م، وتنتهي في الجمعة 30 من ذي الحجة الموافق 29 يوليو 2022م، لافتًا إلى أنها تحتوي على 50 أسبوعًا و5 أيام، وتضم 7 أشهر 30 يومًا و5 أشهر 29 يومًا.

وفق “أخبار 24”.