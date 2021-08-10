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أخبار محلية > وكيل “التعليم”: اكتمال الاستعدادات لعودة آمنة.. وجميع المدارس لها عقود صيانة أو ميزانية تشغيلية
11/08/2021   12:10 ص

وكيل “التعليم”: اكتمال الاستعدادات لعودة آمنة.. وجميع المدارس لها عقود صيانة أو ميزانية تشغيلية

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أكد وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة، عبدالرحمن الشايع، اكتمال الاستعدادات المبكرة لعودة آمنة للدراسة حضوريًا، وتوفير متطلبات الإجراءات الاحترازية في المدارس.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” اليوم (الثلاثاء)، أن تخصيص 1.47 مليار ريال لتجهيز كافة المدارس بالمملكة يشمل تأهيل وترميم وتجهيز المباني، وتوقيع عقود نظافة وصيانة للمباني التعليمية، وتأمين أجهزة التكييف والمبردات.

وأشار إلى أن جميع مدارس وزارة التعليم لديها عقود، والتي ليس لديها عقود لديها ميزانية تشغيلية، وأن هذه السنة تم اعتماد ميزانية تشغيلية إضافية استثنائية لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس من أجل عودة آمنة للإدارات التعليمية، والطلاب والطالبات. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هذا الأسبوع سيشهد تكثيفا للزيارات التفقدية والمتابعة الإشرافية من جميع الإدارات، للتأكد من الأعمال التي تنفَّذ في جميع المدارس، من حيث الصيانة والنظافة والتكييف والبرادات، وأنه في حال رصد أي تقصير من قبل المقاول المنفذ، ستُتخذ الإجراءات النظامية وتُعتمد الإجراءات البديلة.

وكيل “التعليم”: اكتمال الاستعدادات لعودة آمنة.. وجميع المدارس لها عقود صيانة أو ميزانية تشغيلية

أخبار محلية
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