“الغذاء والدواء” تفرض غرامات مالية بأكثر من مليون ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي “رصد”

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات مالية بلغت أكثر من مليون و250 ألف ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي “رصد”، وذلك خلال 135 جولة رقابية على منشآت المستحضرات الصيدلانية.
وأوضحت الهيئة أن جولاتها الرقابية أسفرت عن ضبط مخالفات تمثلت في عدم التسجيل في نظام “رصد”، وعدم توفر الأدوية وعدم التبليغ المباشر اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.
يذكر أن نظام “رصد” يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة، المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، والتأكد من أن الأدوية المبيعة أو المستهلكة غير مغشوشة، كما يهدف النظام إلى ضمان توفر الأدوية، وذلك بالحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر. وفق “أخبار 24”.