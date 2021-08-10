نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الغذاء والدواء” تفرض غرامات مالية بأكثر من مليون ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي “رصد”
11/08/2021   12:10 ص

“الغذاء والدواء” تفرض غرامات مالية بأكثر من مليون ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي “رصد”

+ = -
651

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات مالية بلغت أكثر من مليون و250 ألف ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي “رصد”، وذلك خلال 135 جولة رقابية على منشآت المستحضرات الصيدلانية.

وأوضحت الهيئة أن جولاتها الرقابية أسفرت عن ضبط مخالفات تمثلت في عدم التسجيل في نظام “رصد”، وعدم توفر الأدوية وعدم التبليغ المباشر اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني.

يذكر أن نظام “رصد” يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة، المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، والتأكد من أن الأدوية المبيعة أو المستهلكة غير مغشوشة، كما يهدف النظام إلى ضمان توفر الأدوية، وذلك بالحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تفرض غرامات مالية بأكثر من مليون ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي “رصد”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885168306.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.