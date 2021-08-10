شاهد.. إقبال طلابي كبير على تلقي لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.. و”الصحة” تدعو لاستكمال الجرعتين

دعت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، جميع الطلاب والطالبات من الفئة العمرية “12-18” إلى المسارعة لحجز موعد لأخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي.
وأوضحت أنه تم إطلاق “أولوية حجز موعد” عبر تطبيق “توكلنا” التي تتيح للطلاب والطالبات من تلك الفئة العمرية وأولياء أمورهم اختيار المواعيد، حتى وإن لم تكن متاحة، مبينة أنه يتم تحديد الموقع الأقرب بناء على المواعيد المتوفرة لدى الوزارة.
وأشارت إلى أن مراكز تلقي لقاح كورونا شهدت إقبالا كبيرًا من الطلاب والطالبات من الفئة العمرية “12 – 18” عامًا على تلقي لقاح كورونا، حيث تلقى أكثرهم الجرعة الأولى، بالإضافة إلى تلقي عدد كبير للجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي الجديد. وفق “أخبار 24”.
إقبال كبير من الطلاب والطالبات من الفئة العمرية (١٢-١٨)عام على تلقي لقاح كورونا وأكثرهم تلقوا الجرعة الأولى بحمد الله.
وعدد كبير تلقى الجرعة الثانية من اللقاح قبل بداية العام الدراسي القادم.
ننصح بالمسارعة لأخذ اللقاح للعودة حضورياً إلى الدراسة حمايةً لأنفسهم من مضاعفات الفيروس. pic.twitter.com/0wFE1tWWzg
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 10, 2021