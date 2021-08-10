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أخبار محلية > شاهد.. إقبال طلابي كبير على تلقي لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.. و”الصحة” تدعو لاستكمال الجرعتين
11/08/2021   12:10 ص

شاهد.. إقبال طلابي كبير على تلقي لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.. و”الصحة” تدعو لاستكمال الجرعتين

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دعت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، جميع الطلاب والطالبات من الفئة العمرية “12-18” إلى المسارعة لحجز موعد لأخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي.

وأوضحت أنه تم إطلاق “أولوية حجز موعد” عبر تطبيق “توكلنا” التي تتيح للطلاب والطالبات من تلك الفئة العمرية وأولياء أمورهم اختيار المواعيد، حتى وإن لم تكن متاحة، مبينة أنه يتم تحديد الموقع الأقرب بناء على المواعيد المتوفرة لدى الوزارة.

وأشارت إلى أن مراكز تلقي لقاح كورونا شهدت إقبالا كبيرًا من الطلاب والطالبات من الفئة العمرية “12 – 18” عامًا على تلقي لقاح كورونا، حيث تلقى أكثرهم الجرعة الأولى، بالإضافة إلى تلقي عدد كبير للجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي الجديد. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. إقبال طلابي كبير على تلقي لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.. و”الصحة” تدعو لاستكمال الجرعتين

أخبار محلية
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