يتصدرها مطار عربي.. تعرف على أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2021

أصدرت شركة “سكاي تراكس” قائمتها لأفضل مطارات العالم لعام 2021، والتي تأتي تكريما لجهود المطارات العالمية في التكيّف مع تحديات جائحة “كورونا”.
وأخذت الشركة في نتائجها بعين الاعتبار التحديات والصعوبات من الناحية المالية التي واجهها قطاع النقل الجوي العالمي في الأشهر الـ18 الماضية، حيث صارعت المطارات لتوفير بيئة آمنة لعملائها وموظفيها خلال الوباء العالمي.
واعتمد التصنيف على تصويت العملاء في استطلاع عالمي عن الرضا بشأن المطارات، أجري في الفترة من أغسطس 2020 وحتى يوليو 2021.
وبحسب التصنيف فقد احتل مطار الدوحة “حمد الدولي” صدارة تصنيف عام 2021 بعد ارتفاع ترتيبه على مدار سنوات، فيما فقد مطار “شانغي” بسنغافورة صدارة قائمة أفضل مطارات العالم السنوية، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد زمني، وتراجع للمرتبة الثالثة. وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي القائمة الكاملة لأفضل 10 مطارات في فئة “أفضل مطار في العالم”:
1- مطار حمد الدولي (HIA)
2- مطار طوكيو هانيدا (HND)
3- مطار “شانغي” بسنغافورة (SIN)
4- مطار “إنتشون” الدولي (ICN)
5- مطار طوكيو ناريتا (NRT)
6- مطار ميونيخ (MUC)
7- مطار زيورخ (ZRH)
8- مطار هيثرو في لندن (LHR)
9- مطار كانساي الدولي (KIX)
10- مطار هونغ كونغ الدولي (HKG).