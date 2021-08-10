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أخبار محلية > “الترفيه” تستثني الأطفال من شرط “التحصين” لدخول الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة
11/08/2021   12:10 ص

“الترفيه” تستثني الأطفال من شرط “التحصين” لدخول الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن التعليمات والاشتراطات الخاصة بدخول الأطفال إلى الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة، بالتنسيق مع هيئة الصحة العامة (وقاية).

وكشفت عن استثناء الأطفال دون سن 12 عامًا من شرط التحصين أو التعافي، والسماح لهم بدخول الفعاليات الترفيهية في أماكن مفتوحة، برفقة أشخاص محصنين، وخلوهم من الأعراض المشابهة للإنفلونزا: سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق، وأن تكون حالتهم في “توكلنا” “غير مصاب” و”غير مخالط”.

وأشارت الهيئة إلى أن منع الأطفال من الدخول إلى الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المغلقة سيستمر وسيقتصر دخولها على المحصنين بجرعة أو جرعتين أو محصن متعافٍ.

وكانت الهيئة أصدرت في وقت سابق قرارات تنص على اقتصار الدخول إلى الفعاليات على المحصنين، وفقاً للحالة في “توكلنا” وحددت نسبة 40% للحضور في الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“الترفيه” تستثني الأطفال من شرط “التحصين” لدخول الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة

أخبار محلية
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