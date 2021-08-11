مأذون شرعي يروي قصة مدمن مخدرات نـحر زوجته وأطفاله

روى مأذون شرعي قصة شخص مدمن للمخدرات أقدم على قتـل زوجته وأطفاله نـحراً بالسكين لشكه في سلوك زوجته.
وقال المأذون نادر بخاري خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الزوجة طلبت من زوجها عشاءً وهي جالسة في المنزل مع أبنائها، وأثناء ذلك حضر أخوها وأحضر لها الطعام.
وأضاف أن الزوج بعد أن وصل إلى المنزل وشاهد زوجته وأبناءه يأكلون الطعام دخل الشك في صدره بأن زوجته على علاقة مع شخص آخر، فطلب منها الحضور إلى غرفة النوم ليعطيها هدية عبارة عن “سلسال”. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن الزوجة بعد أن دخلت الغرفة طلب منها إغماض عينيها ورفع رأسها للأعلى، واستل سكيناً ونـحرها هي وأطفالها واحداً تلو الآخر وهو يردد قائلاً: “أنتم أبناء زنا”.
فيديو | مأذون أنكحة يروي قصة مدمن مخدرات نـحر أفراد عائلته بسبب الشك#الراصد pic.twitter.com/hu7aRjI7wo
— الراصد (@alraasd) August 10, 2021